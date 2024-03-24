وفد من لجنة التضامن اللبناني – الروسي زار روداكوف معزيا بضحايا موسكو

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زار أمين سر لجنة التضامن اللبناني– الروسي محمد مطيع غبورة، يرافقه المختار بلال الزيتوني، مصطفى بزري وجمال غانم، سفارة روسيا الإتحادية في لبنان والتقى السفير الروسي ألكسندر روداكوف، لتقديم واجب العزاء بضحايا العملية الإرهابية الغادرة. وقال غبورة ان "الشعب الروسي انتخب الرئيس فلاديمير بوتين وانتصر. وسوف ينتصر على الإرهاب."وأبدى الوفد "تضامنه مع روسيا الاتحادية وشعبها في وجه الإرهاب والنازية والفاشية الجديدة".