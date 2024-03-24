مطادرة وإطلاق نار... هذا ما حدث قبل قليل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين كانوا يستقّلون دراجات ناريّة، طاردوا سائق سيارة في منطقة الزاهرية - طرابلس، وأطلقوا النار باتّجاه المركبة، قرب أفران "المير"، وفرّوا بعدها إلى جهّة مجهولة.

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