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لبنان

مطادرة وإطلاق نار... هذا ما حدث قبل قليل

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين كانوا يستقّلون دراجات ناريّة، طاردوا سائق سيارة في منطقة الزاهرية - طرابلس، وأطلقوا النار باتّجاه المركبة، قرب أفران "المير"، وفرّوا بعدها إلى جهّة مجهولة.
 
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