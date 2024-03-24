زغرتا احتفلت بأحد الشعانين

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احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بأحد الشعانين، فأقيمت القداديس ورفعت الصلوات في مختلف كنائس قرى وبلدات قضاء زغرتا، وركزت العظات على معاني هذه المناسبة، وعلى نية المحبة والسلام في العالم، على أمل أن يحل السلام في قلوب جميع المؤمنين.وفي كنيسة مار يوحنا المعمدان في زغرتا، ترأس النائب البطريركي على رعية اهدن زغرتا المطران جوزيف نفاع القداس الاحتفالي، عاونه الخور أسقف اسطفان فرنجيه، ولفيف من كهنة الرعية، في حضور حشد من المؤمنين.وفي ختام القداس، أقيمت رتبة زياح الشعانين، حيث طاف المشاركون حاملين الأطفال والشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل.