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لبنان
الجوزو: ما أحوجنا اليوم إلى الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة
Lebanon 24
24-03-2024
|
10:11
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اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أن "الحلم صفات المؤمنين، ولا يردون على من أساء اليهم بالاساءة اليه"، وقال في تصريح: "روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا جمع الله الخلائق نادى مناد، أين أهل الفضل؟ قال فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون انا نراكم سراعا إلى الجنة من أنتم؟ فيقولون، نحن أهل الفضل، فيقولون وما فضلكم؟ فيقولون: كنا اذا ظلمنا صبرنا، وإذا اسيء إلينا حلمنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. رواه الأصبهاني. هذه أخلاق المؤمنين يصبرون على الظلم، وإذا اسيء اليهم كان ردهم أن يحلموا على من أذاهم".
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أضاف: "الحلم صفات المؤمنين، لا يردون على السيئة بسيئة مثلها، ولا يردون على من أساء إليهم بالاساءة اليه، لأنهم يترفعون عن ذلك. وما احوجنا اليوم إلى الصبر والى الحلم والى مقابلة السيئة بالحسنة، لأن الذين يسيئون إلى المؤمنين المخلصين كثر، وهؤلاء يصبرون على من اذاهم، ويحلمون مع من أساء إليهم".
وتابع: "واصبر على ضيم اللئيم، فإنه يرفع من قدرك ألا ترد عليه بلؤمه وانحطاط اخلاقه. واصبر وما صبرك إلا بالله ونعم اجر الصابرين وما أكثر أهل اللؤم في حياتنا اليوم والذين يكيدون للمؤمنين ويتأمرون عليهم، ويكون الرد بالصبر والترفع والاناة".
وختم الجوزو: "معركتنا مع اهل السوء طويلة، وندعو الله أن يرزقنا الصبر، والحلم والاناة حتى ننتصر عليهم،.هكذا أهل الفضل. واصبر على كيد الحسود فأن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها أن لم تجد ما تأكله".
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