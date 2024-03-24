مداهمة للجيش قرب سوبرماكت

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل ح.ر، بالقرب من "سوبرماركت ياغي" في مدينة بعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المطلوب أطلق النار اليوم، في مدينة بعلبك.