Advertisement

لبنان

مداهمة للجيش قرب سوبرماكت

Lebanon 24
24-03-2024 | 11:01
A-
A+
Doc-P-1178664-638468965936107056.jpg
Doc-P-1178664-638468965936107056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل ح.ر، بالقرب من "سوبرماركت ياغي" في مدينة بعلبك.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المطلوب أطلق النار اليوم، في مدينة بعلبك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الجيش الإسرائيلي يضرب في بعلبك ويقول إنه استهدف القوة الجوية لحزب الله ونحن نتكتم فهل أقول له إنّ هذا الأمر صحيح؟
lebanon 24
24/03/2024 18:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربات جوية على مقرين للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان
lebanon 24
24/03/2024 18:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابعان للقوة الجوية.. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مجمعين للحزب في بعلبك
lebanon 24
24/03/2024 18:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بين الجيش و"المكسيكي"... إليكم ما حصل في بعلبك
lebanon 24
24/03/2024 18:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2024-03-24
12:10 | 2024-03-24
12:04 | 2024-03-24
11:56 | 2024-03-24
11:54 | 2024-03-24
11:52 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24