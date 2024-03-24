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لبنان
مداهمة للجيش قرب سوبرماكت
Lebanon 24
24-03-2024
|
11:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل ح.ر، بالقرب من "سوبرماركت ياغي" في مدينة بعلبك.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المطلوب أطلق النار اليوم، في مدينة بعلبك.
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الجيش
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