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لبنان

البعث أدان هجوم موسكو: صورةً حقيقيةً عن النازية الجديدة

Lebanon 24
24-03-2024 | 11:54
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أدانت القيادة المركزية لحزب "البعث العربي الإشتراكي"، في بيان، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً ترفيهياً في العاصمة الروسية موسكو"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا".

وإذ تتقدّم من القيادة والشعب الروسيّين بأحر التعازي، تعتبر ان "هذا الهجوم الدّموي صورةً حقيقيةً عن النازية الجديدة التي تستهدف روسيا ودورها في محاربة الإرهاب الذي تتبناه وترعاه جهاتٌ معروفةٌ".
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