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لبنان

بالصواريخ.. حزب الله يستهدف موقعًا عسكريًا اسرائيليًا

Lebanon 24
24-03-2024 | 12:04
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أعلن حزب الله في بيان ‏استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
 
وأشار البيان إلى إصابة الموقع إصابةً مباشرة.‏
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لبنان

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