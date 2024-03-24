بيان من الجيش الإسرائيلي حول عملياته في لبنان.. هذا ما أعلنه

يستمر جيش العدو باستهداف مواقع جنوب لبنان ضمن المواجهات الدائرة مع حزب الله.

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وفي السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن قصف مصادر إطلاق الصواريخ وأهدافا أخرى في جنوب لبنان.وأضاف:" رصدنا اليوم إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع على شتولا وجبل المنارة في الجليل".وختم:" مقاتلاتنا قصفت أهدافا لحزب الله في عيتا الشعب والعديسة جنوب لبنان".(الجزيرة نت)