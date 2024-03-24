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لبنان

العدو مستمر باستهدافاته جنوبًا.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:19
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بعد استهداف لأول مرة طال سيارة في البقاع الغربي، استمر جيش العدو الإسرائيلي بتنفيذ غارات واستهدافات طالت مختلف القرى الحدودية.

وفي التفاصيل، أفادت مندوبة "لبنان24" عن إلقاء الجيش الإسرائيلي قذيفتي هاون على بلدة البستان، من دون تسجيل أي إصابات مساء اليوم الأحد.
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كما شنّ العدو بوقت لاحق غارتين بصاروخين أحدهما لم ينفجر استهدفتا منطقة "طوفا" بين ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان.
 
وأفادت مندوبة "لبنان24" أن العدو نفّذ غارة جوية على الاطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل استهدفت منزل العميد علي هزيمه من دون تسجيل أي إصابات.
 
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