العدو مستمر باستهدافاته جنوبًا.. هذه آخر التطورات

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بعد استهداف لأول مرة طال سيارة في البقاع الغربي، استمر جيش العدو الإسرائيلي بتنفيذ غارات واستهدافات طالت مختلف القرى الحدودية.وفي التفاصيل، أفادت مندوبة "لبنان24" عن إلقاء الجيش الإسرائيلي قذيفتي هاون على بلدة البستان، من دون تسجيل أي إصابات مساء اليوم الأحد.كما شنّ العدو بوقت لاحق غارتين بصاروخين أحدهما لم ينفجر استهدفتا منطقة "طوفا" بين ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان.