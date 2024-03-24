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لبنان

توقيفات ومداهمات.. هذا ما أعلنه الجيش مساء اليوم

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:43
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 23 / 3 /2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز دير البادرية - طرابلس اللبناني (م.ح.) لحيازته مسدسًا حربيًّا، كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدتَي ريحا وقرحا – البقاع، وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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