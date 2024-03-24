Advertisement

شعنينة مباركة. هكذا يعايد المسيحيون واللبنانيون بعضهم بعضا اليوم. انه يوم دخول السيد المسيح الى اورشليم وانه عيد الاطفال والطفولة. لكن، كم تبدو الطفولة منتهكة في ارض المسيح هذه السنة ، وكم تبدو تعاليم الناصري بعيدة من التحقق، في الارض التي فيها ولد وعاش وعلّم! والمؤلم اكثر ان احتمالات التوصل الى هدنة قريبا في غزة تتضاءل بسبب المواقف المتعارضة والمتناقضة لكل من حركة حماس والحكومة الاسرائيلية . اذ يبدو ان نتانياهو لن يرضى بالهدنة قبل تنفيذ مخططه بمهاجمة رفح. لذا فان الوضع في الجنوب اللبناني سيبقى على حاله في ظل اصرار اسرائيل على توسيع رقعة الحرب. وهو ما تجلى بوضوح في الساعات الاربعة والعشرين الفائتة، اذ قصفت اسرائيل بعلبك ليلا، كما استهدفت اسرائيل للمرة الاولى منذ الثامن من تشرين الاول منطقة البقاع الغربي، وتحديدا بلدة الصويري . فكيف للحرب التي اعلنها حزب الله على طريق القدس، ان تتحول الى حرب على طريق بعلبك وعلى طرق البقاع الغربي؟سياسيا، ترددات وثيقة بكركي لا تزال تتفاعل . واللافت اليوم ما قاله وزير الاعلام زياد المكاري للـ MTV فهو برّر غياب تيار المردة عن اجتماعات بكركي انطلاقا من ان " نَفَس" الوثيقة وجوهرها لا يخدمان المصلحة الوطنية في الظرف الحالي. كما اعتبر المكاري ان تيار المردة لم يخرج عن الاجماع المسيحي غير الموجود اصلا، مشيرا الى ان المجتمعين غير متفقين على شيء فعليا. فهل دخلت تداعيات معركة الرئاسة الى صميم اجتماعات بكركي ووثيقتها؟الى نقاش اقليمي ودولي حول السبيل الافضل لايصال المساعدات الانسانية، سواء برا ام بالجو، احال التعنت الاسرائيلي مفاوضات الهدنة في غزة، بعدما اسقط على التوالي كل العروضات التي قُدمت للحل، ولاسيما من الجانب الاميركي، واثر ابلاغ بنيامين نتتياهو انتوني بلينكن الجمعة أن احتلال رفح حتمي، بدعم واشنطن او من دون… وهكذا، غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيس الموساد الدوحة مساء امس السبت، بهدف معلن هو إطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة من المحادثات، وحقيقة ضمنية مفادُها ان التفاهم لم يتم، اقلَّه حتى الآن…واليوم حضرت مأساة اطفال غزة، الى جانب اعتداء موسكو والحرب الروسية الاوكرانية، في صلب عظة احد الشعانين في بكركي، حيث قال البطريرك الراعي: “لا ننسى أطفال غزّة الخاضعين لعمليّات إبادة واضحة في المستشفيات، وعلى طريق الهرب، الى جانب وقوفِهم صفوفًا لإلتماس حصّة طعام، وسط الجوع وانتفاء الأدوية، فيما العالم معتصم بالصمت خوفًا على المصالح… فيا لوصمة العار على جبين هذا الجيل من حكّام الدول”!اما الشأن السياسي، فتناوله الراعي من باب التماس الخلاص من الخطايا المتزايدة بلا توبة، ومنها الخطيئة الروحيّة، والخطيئة الأخلاقيّة، والخطيئة الإجتماعيّة، والخطيئة السياسيّة التي بلغت بالفساد إلى ذروته. غير ان المطران عودة قارب الملف الرئاسي بصراحة، حيث سأل في عظة الاحد: “الجميع يدّعي تسهيل العملية الإنتخابية الرئاسية وينادي بضرورة إتمامها، فمن يعرقل إذا”؟ اما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فأطلق الموقف الاعلى سقفا خلال افطار رمضاني، حيث شدد على أن “التسويف والتأخير في انتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مشروع انتحار، بل هو الانتحار بعينه، وهو أمر مرفوض شرعا وقانونا وسياسة وبكل معايير الوطن والوطنية”.لكن، على الضفة السياسية المقابلة، حيث البعض اسير الشعارات والطموحات العامة والخاصة، فاللامبالاة متمادية، والتجاهل مستمر، وكأننا بتنا نعيش في لبنانين منفصلين، لا يجمع بينهما، الا اطالة امد الفراغ الرئاسي في انتظار المجهول.ستبقى يدُ المقاومةِ الاعلى في فرضِ المعادلاتِ وتطويقِ نوايا التصعيدِ العداونيةِ للاحتلال.. هكذا اكدت المقاومةُ فجرَ اليومِ في ردِّها الصاروخيِّ السريعِ على الغاراتِ التي طالت مدينةَ بعلبك مستهدفةً ثُكنةَ كيلع مقرَ قيادةِ الدفاعِ ‏الجوي والصاروخي ومؤكدةً الجهوزيةَ لمواجهةِ كلِّ تصعيدٍ يذهبُ اليه العدوُ وردِّ الصاعِ صاعينِ واكثر.والى كلِّ المستوياتِ الصهيونيةِ تصلُ تردداتُ العملياتِ النوعيةِ لحزبِ الله شَمالا ، ويوماً بعدَ اخرَ تتسعُ دائرةُ الصهاينةِ المعترفينَ بانَ المقاومةَ جردت جيشَ العدوِ من سُمعةِ وفعاليةِ اهمِّ ادواتِ ردعِه وهي القُبةُ الحديديةُ ومنظومتُها للدفاعِ الجوي. وغصَّ الاعلامُ الصهيونيُ بانتقادِ الاخفاقِ الكبيرِ الذي اصابَ القُبةَ في التعقُّبِ والتصدي للمُسيّرتينِ الانقضاضيتنِ اللتينِ استخدَمَهُما حزبُ الله لضربِ منصتيها في كفر بالوم يومَ امس ، بينما ذهبَ مراسلو بعضِ القنواتِ الصهيونيةِ للاستهزاءِ بمعطياتِ جيشِهم حولَ هذه الحادثة، مؤكدينَ انَ معادلاتِ حزبِ الله ستُحوِّلُ الشمالَ الى منطقةِ اشباح..اما اشباحُ الهزيمةِ امامَ المقاومةِ في لبنانَ كما في غزةَ فيترجمها العدو بقتلِ المدنيينَ كما حصلَ اليومَ في بلدةِ الصويري البقاعيةِ حيثُ ادى استهدافُ سيارةٍ مدنيةٍ الى استشهادِ سائقِها من التابعيةِ السورية، اما في غزةَ فتَعَطُّشُ الاحتلالِ للدمِ تؤكدُه على مدارِ الساعةِ سياستُه في اقتحامِ مستشفياتِ غزةَ وتصفيةِ اطقُمِها الطبيةِ والمرضى والجرحى فيها قبلَ تدميرِها بذرائعِ البحثِ عن مقاومينَ فيما الهدفُ منعُ العلاجِ عنِ الغزيينَ بموازاةِ الامعانِ بتجويعِهم.هذه الجريمةُ البشعةُ المستمرةُ يَستخدمُ لها الاحتلالُ كلَّ الادواتِ ولا تنفعُ معه الانتقاداتُ الدوليةُ والامميةُ الصادرةُ عن الامينِ العامِّ للاممِ المتحدةِ وما يمثلُ ونداؤهُ من الاراضي المصريةِ بوقفِ العدوانِ وادخالِ المساعداتِ الى القطاع. ولا يقطعُ ابناءُ غزةَ الاملَ بانتهاءِ العدوانِ وينتظرُ المسيحيونَ منهم ان تاتيَ اعيادُهم هذهِ الايامَ ببِشارةِ نصرٍ مبينٍ على الوحشيةِ الصهيونية مؤكدين َتمسكَهم بارضهِم وانتمائِهم العريق ِالى فلسطين.العالَم منشغل بمذبحة موسكو، ويطرح السؤال التالي: هل عاد تنظيم داعش بزخمه ؟ وما هي التداعيات؟ واشنطن تتهم داعش ، موسكو تتهم أوكرانيا. وكل ذلك قبل أن تتبلور التحقيقات.بدايةً، إرتفعت حصيلة الهجوم إلى 137 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، على ما أفاد المحققون الروس الذين أعلنوا العثور على أسلحة وذخائر في مكان الحادث. على صعيد الاتهامات ، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أن "تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم. وأوكرانيا غير ضالعة على الإطلاق.ومن تداعيات الإتهام، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديداً في العراق.من موسكو إلى لبنان، إسرائيل تستهدف البقاع للمرة الثانية في أقل من أربعِ وعشرين ساعة.ماذا حصل؟ وفق مصدر أمني تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن "طائرات إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد في الصويري وقتل السائق السوري". ويتابع المصدر أن " السيارة لشخص من بلدة الصويري يملك سوبر ماركت ويقودها شخص سوري يبدو أنها كانت تأخذ مواد غذائية لمقاتلي حزب الله في شبعا".في ملف الأسرى، يبدو أن المفاوضات غرقت في التفاصيل وفي المعادلات الحسابية: ما هو عدد الإسرائيليين الذي يفترض إطلاقهم ، في مقابل عدد الفلسطينيين ؟ العقدة مازالت عند هذا المستوى.سُعفُ النخيل, أغصانُ الزيتون, شعنينةُ الأحدِ السابعِ في زمنِ الصوم، وكلُّ ما يرمزُ الى السلام صار دما في أرضِ المهد فلسطين والآتي على إسمِ الخلاص، يتطلعُ عن بُعدِ ألفَيْ عام، فيجدُ أنَّ من حاربَهُ في القُدسِ القديمة، تطورت وسائلُه وأهدافُه اليوم وأصبحَ يأخذُ كلَّ فلسطين على طريقِ الجلجلة ويصلِبُ غزة على خشبَة لم يرحموا يسوع المسيح قبلَ ألفِيتيَنْ, وهو نفسُهُ الشعبُ الذي صنفَ جِلدتَهُ بأنه الشعبُ المُختار, يتعاملُ مع الغزاويين بمحرقة وإبادة وحرب تجويع وحصار لم تشهد لها العصور وباتت للشهرِ السادس توازي بآلامِها أسبوعَ الآلآم وليسَ هذا الألمُ النازف قيامة إذْ تبدو المفاوضاتُ عالقة في سوقِ الوقت الذي تستثمرُه اسرائيل لصالحِ عمليات جديدة في القطاع وقد أعلنت اليوم أنها بدأت عملية في منطقةِ الأمل بخان يونِس، مع استمرارِ حصارِها للاسبوعِ الثاني لمستشفى الشفاء والقصفُ المتواصلُ على المستشفى وفي محيطِه وصَلَ حدودَ قسم الولادة واستُشهِدَ خلالَهُ خمسةٌ من الجرحى المحاصرين كما وَضِع العدو مستشفيي الأمل وناصر على لائحةِ الأهداف وبدَءَ بقصف عنيف أدى الى خروجِ المرضى والموظفين شبهَ عراة ولم تُثمر في المقابل مفاوضاتُ الدوحة حتى اليوم عن نَواةِ الصفقة اذ غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليم بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنياع دولة قطر لإطلاعِ كلّ من واشنطن وتل ابيب على تفاصيلِ الجولةِ الأخيرة من المحادثات ولابتزازِ واشنطن في مشروعِ وقفِ إطلاقِ النار وصفقةِ التبادل، توجهَ وزيرُ الحربِ الاسرائيلي الى العاصمةِ الاميركية مزودا بحُزمةِ طلبات قال إنها ستركزُ على التفوقِ النوعي العسكري لإسرائيل علما أن أسبابَ الزيارة التي استدعت انتقالَهُ الى أميركا هي مخاطر اجتياح رفَح واعطى بنيامين نتنياهو نفسَه وعدا بانه سيدخل رفح ويحقق نصرا مطلقا وسيقتل السنوار .وبينَ مواعيدِ واشنطن الثمنية عسكريا، وانتظارِ محادثاتِ الدوحة يبقى الوضعُ على ما هو عليه وضمنا لبنان الذي شهد على توسيعِ الاعتداءات اليوم الى منطقةِ البقاعِ الغربي بعد مدينةِ بعلبك ليلا والمسيَّرات الاسرائيلية انزرعت في سماءِ لبنان منذُ أربع وعشرينَ ساعة واحتلت مساحة الطيور على نحو مكثف وقد أغارت واحدةٌ منها على منطقة الصاويرة, اذ كانت تلاحق احدى الشخصيات غير ان الصاروخ ضل طريقه واصاب سيارة عامل سوري سرعان ما فارق الحياة واعلن جيش العدو قبل ذلك تنفيذ هجوم على ورشة من الوسائل القتالية التابعة لحزب الله في بعلبك فيما ردت المقاومة مباشرة على الهجوم باستهداف القاعدةَ الصاروخيةَ والمِدفعيةَ في يوآف وثُكنة كيْلَع حيث كانت قوةٌ من لواءِ غولاني تتدربُ بعدَ عودتها من قطاعِ غزة بأكثر من ستينَ صاروخا.