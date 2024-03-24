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لبنان

بعد استهداف ميس الجبل.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
24-03-2024 | 15:31
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلاتنا هاجمت مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة بليدا جنوب لبنان".

وأضاف: " مقاتلاتنا أغارت على نقطة مراقبة لحزب الله في ميس الجبل".
 
وفي وقت سابق كانت قد أفادت مندوبة "لبنان24" أن الجيش الإسرائيلي استهدف فيلا في بلدة ميس الجبل من دون تسجيل إصابات.
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المصدر: الجزيرة

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