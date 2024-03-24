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لبنان

في بشامون.. إنقاذ مواطنين علقوا داخل مصعد كهربائيّ

Lebanon 24
24-03-2024 | 15:58
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/٢٤ أربعة مواطنين من داخل مصعد كهربائي تابع لاحد المباني السكنية اثر عطل مفاجئ تسبب في توقفه واحتجازهم بداخله في بشامون - عاليه.
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بشامون

مصعد كهربائي

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