في بشامون.. إنقاذ مواطنين علقوا داخل مصعد كهربائيّ

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/٢٤ أربعة مواطنين من داخل مصعد كهربائي تابع لاحد المباني السكنية اثر عطل مفاجئ تسبب في توقفه واحتجازهم بداخله في بشامون - عاليه.

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