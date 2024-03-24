16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في صيدا.. جريح باشكال فردي
Lebanon 24
24-03-2024
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع اشكال فردي عند باب السراي في صيدا، ما ادى الى اصابة شخص بطعنة سكين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القسام: مجاهدونا استهدفوا مبنى تحصنت به قوات صهيونية وأوقعوا عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء (الجزيرة)
Lebanon 24
القسام: مجاهدونا استهدفوا مبنى تحصنت به قوات صهيونية وأوقعوا عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء (الجزيرة)
25/03/2024 01:07:45
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
25/03/2024 01:07:45
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية رمضانية بعنوان "علّوا البيارق غنّوا للعيد" في صيدا القديمة
Lebanon 24
أمسية رمضانية بعنوان "علّوا البيارق غنّوا للعيد" في صيدا القديمة
25/03/2024 01:07:45
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الطوائف المسيحية في صيدا ودير القمر والشوف احتفلت بأحد الشعانين
Lebanon 24
الطوائف المسيحية في صيدا ودير القمر والشوف احتفلت بأحد الشعانين
25/03/2024 01:07:45
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا
جريح
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
Lebanon 24
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
09:00 | 2024-03-24
24/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
07:41 | 2024-03-24
24/03/2024 07:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
06:33 | 2024-03-24
24/03/2024 06:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!
Lebanon 24
إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!
04:15 | 2024-03-24
24/03/2024 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
10:00 | 2024-03-24
24/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:27 | 2024-03-24
حملة إعلامية مركّزة
17:55 | 2024-03-24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:06 | 2024-03-24
المكاري: تيار المردة سيزور بكركي قريبًا
16:23 | 2024-03-24
في طرابلس.. حادث سير مروّع يؤدي إلى سقوط ضحايا
16:14 | 2024-03-24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
16:00 | 2024-03-24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
25/03/2024 01:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24