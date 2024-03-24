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لبنان

في صيدا.. جريح باشكال فردي

Lebanon 24
24-03-2024 | 14:29
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وقع اشكال فردي عند باب السراي في صيدا، ما ادى الى اصابة شخص بطعنة سكين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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