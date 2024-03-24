أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟

أكّدت مندوبة "لبنان24" أن لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تنفيذ غارتين إسرائيليّتين على بعلبك.

وأشارت المعلومات إلى أن الاصوات ناجمة عن إطلاق قذائف ار بي جي بسبب حالة وفاة.