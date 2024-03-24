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لبنان

أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:14
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أكّدت مندوبة "لبنان24" أن لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تنفيذ غارتين إسرائيليّتين على بعلبك.
 
وأشارت المعلومات إلى أن الاصوات ناجمة عن إطلاق قذائف ار بي جي بسبب حالة وفاة.
 
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