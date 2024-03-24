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لبنان

في طرابلس.. حادث سير مروّع يؤدي إلى سقوط ضحايا

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:23
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع حادث سير مروّع بين مركبتين على طريق عام الضّنية طرابلس محلة علما، ما أدى إلى سقوط قتيلين هما "ح.ن" وابنه "م.ن" وجريحين آخرين أحدهما حالته حرجة.

وحضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة والصليب الأحمر للمكان، وعملت على نقلهم إلى مستشفى قيصر معوض ومستشفى طرابلس الحكومي.
كما حضرت أيضاً فرق الدفاع المدني للمساعدة بسحب الجرحى من المركبات.
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وأدى الحادث إلى زحمة سير خانقة في المحلة.
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