أثارت حملة إعلامية مركّزة، وشملت أكثر من منبر صحفي وإعلامي، ضد مرشّح ثالث لرئاسة الجمهورية أكثر من علامات استفهام حول الجهة الحزبية التي طرحتها، في ذروة حراك سفراء الدول الخماسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement