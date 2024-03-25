فجر اليوم.. بيان يكشف ما فعله حزب الله!

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أعلن حزب الله فجر اليوم الأثنين في بيان أنه ‏استهدف عند الساعة (3:15) من صباح اليوم، تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقق فيه إصابات مباشرة.‏