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لبنان

فجر اليوم.. بيان يكشف ما فعله حزب الله!

Lebanon 24
25-03-2024 | 00:22
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أعلن حزب الله فجر اليوم الأثنين في بيان أنه ‏استهدف عند الساعة (3:15) من صباح اليوم، تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقق فيه إصابات مباشرة.‏
 
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