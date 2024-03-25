مأساة في الضنية.. طفل فارق الحياة بطريقة مروعة

توفي الطفل "ا.م.ز" اثر سقوطه عن سطح منزله من الطابق الثالث في بلدة بقاعصفرين الضنية، وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى الحكومي في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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