Advertisement

لبنان

مأساة في الضنية.. طفل فارق الحياة بطريقة مروعة

Lebanon 24
25-03-2024 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1178860-638469482362469952.jpg
Doc-P-1178860-638469482362469952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الطفل "ا.م.ز" اثر سقوطه عن سطح منزله من الطابق الثالث في بلدة بقاعصفرين الضنية، وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى الحكومي في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال بالأسلحة في طرابلس.. إصابة طفلة رضيعة والجيش توجه إلى المكان (فيديو)
lebanon 24
25/03/2024 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بإطلاق نار قرب مستشفى في طرابلس
lebanon 24
25/03/2024 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لإخراج جثة طفله من المستشفى... أب يناشد وزير الصحة
lebanon 24
25/03/2024 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... 25 طفلاً أُصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى
lebanon 24
25/03/2024 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

طفل

مستشفى

طرابلس

الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2024-03-25
05:05 | 2024-03-25
05:00 | 2024-03-25
04:40 | 2024-03-25
04:30 | 2024-03-25
04:21 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24