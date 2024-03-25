صراخ في اجتماع العسكريين المتقاعدين بسبب "الاتحاد"

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عقد عدد من الضباط والافراد المتقاعدين في الأسلاك العسكرية إجتماعاً موسعاً في أحد المجمعات التجارية في ضبية يوم السبت الفائت للبحث في الخطوات المنوي القيام بها في الأيام المقبلة لإستكمال مطالباتهم بأمور مالية إضافية بعدما بدأوا قبل أيام بقبض فروقات المعاشات والزيادات التي أقرتها لهم الحكومة.وفي خلال الإجتماع علا الصراخ، ولدى إستفسار المصدر عن السبب، علم بأن عددا من العسكريين المتقاعدين رفض طرح تنفيذ تحرك مشترك مع الإتحاد العمالي العام كما يقترح زملاء لهم، وعللوا السبب الى أن الإتحاد العمالي اليوم في حالته ووضعيته هو لزوم ما لا يلزم، وأن عددا من نقاباته رتبت أوضاعها مع السلطة على حساب المتقاعدين وخاصةً العسكريين منهم، كما أن السياسة والسلطة داخل الإتحاد يطغيان على النفحة العمالية والمطلبية التي كانت سائدة لديه منذ زمن وكانت في أساس إنشائه.