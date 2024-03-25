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لبنان

"حتى لو"...المردة الى جانب "حزب الله"

Lebanon 24
25-03-2024 | 02:45
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يستمر تيار "المردة" في تأييد كل ما يقوم به "حزب الله" على الجبهة الجنوبية من خلال مواقف علنية، علما ان الجو العام المسيحي بات اليوم بغالبيته معارضا لدور الحزب في هذه الحرب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "المردة" سيبقى على موقفه حتى لو ادى ذلك الى خسارته مسيحياً، فهو يعتبر ان المواقف التي يأخذها اليوم هي اولا ضمن ثوابته المبدئية ووفاء لحزب الله ودوره الى جانبه ثانيا.
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وترى المصادر ان موقف "المردة" مستمر على حاله حتى لو اثر على حظوظ رئيس التيار سليمان فرنجية الرئاسية، على اعتبار ان قوة الدفع الرئيسية للرجل تأتي من دعم الحزب له.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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