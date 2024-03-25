كهرباء لبنان تحذر مديرا سابقا: سنفضحك

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أقسمت جهة مسؤولة ولها قرار وحق التوقيع في مؤسسة كهرباء لبنان أنها لن تسمح بعد اليوم لمدير عام سابق بالتطاول مجدداً على الشركة وكادرها الإداري والبشري، وسَوْق الإتهامات والأكاذيب والإفتراء بحق مجلس الإدارة عبر مقالات متكررة في مواقع إلكترونية كل يوم وكل أسبوع مل منها الرأي العام وهي تحتوي على كمٍ كبير من المغالطات .المصدر لفت الى أن شركة الكهرباء ومن يمثلها لن تسكت بعد اليوم على إفتراءات هذا الموظف الذي كان إبن المؤسسة يوماً، ولم ترم عليه اللوم والمسؤولية يوماً مع أنه لم يقم بما هو مطلوب منه، فتعرقلت كل الخطط.المصدر نقل عن الجهة المسؤولة قولها: "إن تكررت هذه الإفتراءات سنضطر لمقاضاة مَن يفتري ، وسنفتح ملفات الإهمال كلها عندما كان المسؤول غير مسؤول ، وما حدا فوق رأسه خيمة ، وكل همنا اليوم رفع التغذية الكهربائية للمواطن اللبناني."