بعد ليل متوتر.. كيف يبدو الوضع صباح اليوم جنوباً؟

يسيطر الهدوء الحذر على القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح بعد ليل من التوتر والقلق الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا لم تفارق فيه المسيرات الاسرائلية التجسسية طلعاتها الاسكشافة عن أجواء المنطقة في ظل تراشق من القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين رجال المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال استهدف مواقع الاحتلال في تلة السماقة ورويسات العلم خراج كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة تزامن مع اعتداءات متقطعة لمدفعية الاحتلال طاولت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية والمرتفعات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي واقليم التفاح والجهة الشمالية لوادي شبعا ادت إلى تضرر العديد من المنازل.

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