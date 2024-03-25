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لبنان

اللواء خير يُثني على التعاون بين الهيئة العليا للاغاثة والمجتمع المدني

Lebanon 24
25-03-2024 | 03:36
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أثنى الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير على "التعاون بين الهيئة والمجتمع المدني من جمعيات ومستشفيات، داعيا المغتربين اللبنانيين الى "الوقوف الى جانب وطنهم في عز الازمة الاقتصادية التي تمر عليهم".
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كلام اللواء خير جاء خلال حفل افطار خيري أقامته "جمعية التنمية للحياة والسلام" (عانوت)، في قاعة المربي محي الدين ضاهر في داريا.

وتحدث خير، فنقل تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للحضور، وشكر للقيمين على جمعية التنمية جهودهم، مشيرا إلى أن "التعاون بين الجمعية والهيئة بدأ في العام 2022، وهي كانت مميزة بطروحاتها فكان لا بد من دعمها والوقوف إلى جانبها، فكان التعاون معها في مراحل عدة وأثبتت جدارتها".

ودعا إلى مساندة ودعم هذه الجمعية، مشيرا الى أن "الهيئة العليا الإغاثة تساعد ضمن المستطاع وضمن الإمكانات المتاحة". وأثنى على "الدور الذي تقوم به مستشفى سبلين الحكومي حيث كان هناك تعاون بينها وبين الهيئة خلال جائحة كورونا".

وعرض لطبيعة عمل الهيئة العليا الإغاثة وتقديماتها في كافة المناطق، وتعاونها مع الجمعيات الفاعلة.

 وشدد على "أهمية أن يقف المغتربون اللبنانيون إلى جانب وطنهم، وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي نمر بها لانه" لا يحك جلدك إلا ظفرك" .

وختم: "انا على كامل الاستعداد لأن اكون إلى جانبكم والى جانب كل لبناني ضمن الإمكانات المتاحة، وأتمنى أن ينعم بلدنا لبنان بالسلام والأمن والطمأنينة وأن تزول تداعيات الأزمة الاقتصادية المقبلة التي عصفت بالبلد، وأن ننعم بالأمان والاستقرار".(الوكالة الوطنية)

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