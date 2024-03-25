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لبنان

الوزير الحاج حسن شارك في افطار في بعلبك

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:07
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أقامت مصلحة زراعة بعلبك الهرمل حفل افطار في مدينة بعلبك، في حضور رئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والمراكز الزراعية ومراكز الاحراج التابعة لها والموظفين في المصلحة، برعاية وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن.
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خلال اللقاء وضع الديراني ورؤساء الاقسام الوزير الحاج حسن في اجواء كل الاعمال والانشطة التي تقوم لها الوزارة في المحافظة.

واكد الحاج حسن، أن "المشاريع التي تنفذ مع الهيئات المانحة والمنظمات الدولية انما هي نتيجة الثقة ومشروع تأسيسي لقطاع انتاجي واعد نستطيع ان نبني على اساسه اقتصادا لبنانيا واعدا بعيد من الريعية يعتمد على دعامتين اساسيتين هما الزراعة والصناعة".

وأشار وزير الزراعة خلال اللقاء الى ان "العمود الفقري لهذا القطاع هم هؤلاء المهندسون والاطباء البيطريون والفنيون ومأموري الاحراج في جميع المصالح الاقليمية و المراكز".

وتابع: "لا يمكن تحقيق نهضة حقيقية الا من خلال هذه الادارات التي تضمن كوادر واعدة، يمكن الاتكال عليها لتحقيق الاهداف واستمرارية خدمة المواطن رغم المرور في مرحلة حساسة و دقيقة وصعبة".  (الوكالة الوطنية)

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