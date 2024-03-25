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لبنان

"ذو الفقار"... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:40
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نعت المقاومة الإسلامية "الشهيد المجاهد محمد ابراهيم الزين "ذوالفقار" من مواليد عام 1995.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد من بلدة شحور في جنوب لبنان.
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