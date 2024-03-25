مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟

عُلِم أن بعض المصارف لم يبادر حتى الآن إلى صرف مستحقات الزيادات للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية، علماً أن تلك الأموال دُفعت يوم الجمعة الماضي.



وبحسب المصادر، فإنَّ اتصالات وردت إلى تلك المصارف مؤخراً لمعرفة سبب عدم صرف الزيادات، وما قيل هو أن هناك ترتيبات إدارية معينة يتم إتخاذها من أجل تحويل الأموال إلى كافة الحسابات المرتبطة بها.