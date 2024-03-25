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لبنان

مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2024 | 05:15
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عُلِم أن بعض المصارف لم يبادر حتى الآن إلى صرف مستحقات الزيادات للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية، علماً أن تلك الأموال دُفعت يوم الجمعة الماضي.

وبحسب المصادر، فإنَّ اتصالات وردت إلى تلك المصارف مؤخراً لمعرفة سبب عدم صرف الزيادات، وما قيل هو أن هناك ترتيبات إدارية معينة يتم إتخاذها من أجل تحويل الأموال إلى كافة الحسابات المرتبطة بها. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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