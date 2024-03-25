ما لم يُكشف عن "غارة الصويري".. هدفها "غير عادي"

قالت مصادر معنية بالشؤون العسكرية إنّ الغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة الصويري - البقاع الغربي، يوم أمس، تؤكد مجدداً أن إسرائيل تنقل معركتها إلى مناطق جديدة تمثل خطّ إمداد بين سوريا ولبنان، والرسالة هنا مباشرة باتجاه "حزب الله".

Advertisement



يُشار إلى آخر المعلومات تحدثت عن أن المُستهدف بغارة الصويري كان مسؤولاً في الجماعة الإسلامية يتجوّل بسيارة "رابيد"، تُشبه المركبة التي تمّ استهدافها في الصويري وكان بداخلها السوريّ محمود الرجب الذي فارق الحياة يوم أمس متأثراً بجراحه.



ووفقاً للمصادر، فإنه بغض النظر عن الجهة التي كانت مُستهدفة بشكلٍ مباشر، إلا أنّ الضربة في تلك المنطقة لها تأثير جغرافي مهم، خصوصاً أنها قائمة على خط دولي بين سوريا ولبنان ومن خلالها يمكن المرور إلى منطقة المصنع الحدودية.