إفتتاح مكتب التطوير والتنمية في بلدية عاليه

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شهدت مدينة عاليه، حدثًا ثقافيا مهما ومميزا، بإفتتاح مكتب التطوير والتنمية في المركز الثقافي التابع لبلدية عاليه، في حضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز رئيس لجنة الثقافة في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج، عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب ممثلا بسلمى شهيب، ممثلو المنظمات المانحة الدولية أبرزها "World Vision" و"50/50"، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب، رؤساء البلديات والمخاتير، ومدراء المدارس، والجمعيات والأندية.بدأ الحفل بالنشيد الوطني وكلمة ترحيب من المنسقة الإعلامية نجوى مقصد جابر. تلاها كلمة عضو مجلس بلدية عاليه والمديرة المسؤولة بالمركز الثقافي الدكتورة منى عقل، حيث قدمت عرضًا موجزا عن أنشطة المركز وإنجازاته في المجال الثقافي والتنموي، بناء على شراكات قوية مع المنظمات الداعمة، مقدمة الشكر لمنظمة world Vision الممثلة بفارس سماحة، والتي تعتبر شريكا مهما في إنشاء مركز التطوير والتنمية.وقدمت خلال الحفل عروض مصورة وثقت عمل المركز، الذي يعكس رؤية قائمة على تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي في المنطقة. كما تناولت شرحا عن تنظيم دورة تدريبية حول إدارة المشاريع وكيفية التخطيط وكتابة المشاريع وتقديمها للمنظمات المانحة.كما تحدثت كل من ديانا الهاني وممثلة رئيسة منظمة فيفتي فيفتي الإعلامية جويل أبو فرحات، عن الجهود التي تبذلها المنظمة لتمكين وتعزيز دور النساء في المجتمع. واستعرضت أهمية المشروع الذي نفذته المنظمة بالتعاون مع جمعية "ملتقى الفكر المدني للتنمية" وبلدية عاليه، مشيدة ب"الدور البارز الذي قامت به الدكتورة عقل لإنجاح هذا المشروع".ومن جانبه، أثنى رئيس بلدية عاليه وجدي مراد على الجهود المبذولة، وشدد على أهمية التعاون بين البلدية والمنظمات المانحة من أجل تعزيز التنمية المحلية وتعزيز النشاطات التطويرية. معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون البناء والنجاحات المستقبلية.وبعد قص شريط الافتتاح جال الحضور في أقسام المكتب، مطلعين على أهدافه وخططه المستقبلية.(الوكالة الوطنية)