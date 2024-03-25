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لبنان
الحجار رعى احتفالا في مطرانية صيدا لمناسبة عيد البشارة
Lebanon 24
25-03-2024
|
05:57
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اقامت مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك وجمعية الملاك ميخائيل قيتولي، بدعم من sos chrétiens d'orient وبرعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار، لقاء احتفاليا بعنوان "معا حول سيدتنا مريم من الأرض التي زارتها" لمناسبة عيد البشارة وضمن إطار احتفالات اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم.
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حضر الاحتفال مطارنة صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، صيدا ودير القمر للموارنة مارون العمار وصيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس الياس الكفوري، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ فادي العطار، الامين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم ناجي الخوري، عن جمعية "المبرات الخيرية الاسلامية" الشيخ فؤاد خريس، نائبا صيدا: الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، الوزير السابق الياس حنا والنائب السابق سليم الخوري، إضافة إلى ممثلين عن بعض النواب الحاليين والسابقين، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو أبو كسم مدير sos chrétiens d'orient رئيس جمعية مار ميخائيل قيتولي ميشال الحجار، رئيس رابطة الروم الكاثوليك ميشال الخوري، محافظ النبطية هويدا الترك، المدير العام مارون سيقلي، قائمقام مرجعيون وسام الحايك وحشد من السفراء السابقين والمسؤولين الإداريين والقضاة الحاليين والسابقين.
كما حضر قادة الأجهزة الأمنية يتقدمهم عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، المفتش العام في قوى الامن الداخلي العميد فادي صليبا، مدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، رئيس فرع مخابرات جزين المقدم جيمس ابو عزيز وعدد من الضباط الحاليين والسابقين، رؤساء البلديات والمخاتير، ممثلو الجمعيات ومدراء المدارس الرسمية والخاصة بالاضافة الى راهبات القلبين الاقدسين ولفيف من الكهنة.
وقد أحيا الحفل كورال جمعية "المبرات الخيرية الاسلامية" جوقة القديس ثيوفانوس المرنم البيزنطية كورال مقام من البقاع إضافة إلى المونسنيور مارون كيوان، الشماس إلياس تامر، الشاعر مازن غنام وشهادة حياة للسفير السابق بسام طرباه. وتخلل الحفل كلمة للمطران الحداد عن معاني الاحتفال بعيد البشارة وكلمة للمفتي عسيران حول العيش الواحد وحضور السيدة العذراء في القرآن الكريم والإنجيل المقدس، إضافة إلى كلمة من القلب للوزير الحجار شكر فيها كل من بادر ونظم هذا الاحتفال الذي كان له شرف رعايته.
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