Advertisement

لبنان

بشأن الإمتحانات الرسميّة.. هذا ما أبلغته "الماليّة" لوزارة التربيّة

Lebanon 24
25-03-2024 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1178992-638469653901996029.jpg
Doc-P-1178992-638469653901996029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عاجل بشأن الطوابع الماليّة... ماذا تقرّر؟
lebanon 24
25/03/2024 14:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حلّ للطوابع في العدليّات
lebanon 24
25/03/2024 14:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. قرّر التراجع عن قرار الطلاق بسبب "الطوابع"!
lebanon 24
25/03/2024 14:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
للمواطنين.. بيان هام من عقارية جبل لبنان يتعلق بتسليم أوامر القبض وأماكن استلام الطوابع
lebanon 24
25/03/2024 14:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24

طوابع

الإمتحانات الرسمية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2024-03-25
08:17 | 2024-03-25
08:12 | 2024-03-25
08:02 | 2024-03-25
08:01 | 2024-03-25
07:42 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24