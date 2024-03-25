بشأن الإمتحانات الرسميّة.. هذا ما أبلغته "الماليّة" لوزارة التربيّة

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية.

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