أبو فاعور: سنطلق لجنة لإنماء وتطوير السياحة في راشيا

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أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اننا "نسعى إلى اطلاق لجنة إنماء وتطوير السياحة في راشيا، تضم كل اصحاب المبادرات وكل المهتمين والناشطين في الإطار السياحي، اضافة الى الجهات الرسمية من اتحاد بلديات وبلدية راشيا، لكي يكون في هذا العام تنظيم مختلف لكل الموسم السياحي، وهناك عدد من المشاريع التي نعمل عليها"، مشيرا الى ان "درج الاستقلال سينجز في وقت قريب وسوف يتم افتتاحه، وهناك مشروع آخر لترميم وترتيب واجهات السوق، ومشروع اخر يقوم على ترتيب وتبليط الاحياء الداخلية في راشيا، ولدينا متحف الاستقلال الذي سيبدأ العمل به قريبا، اضافة الى المناسبات التقليدية التي تحصل في راشيا".وختم ابو فاعور:" اليوم استطيع ان اقول اننا خلقنا الاطار التنظيمي لدعم وتطوير السياحة في راشيا".كلام النائب ابو فاعور جاء خلال لقاء اقيم في بلدية راشيا دعا اليه لتشكيل الاطار التنظيمي لاطلاق ودعم تطوير السياحة في راشيا قبيل انطلاق فصل الصيف، حضره الى جانب ابو فاعور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، الدكتور هايل سعيد، مدير مكتب النائب وائل أبو فاعور علي اسماعيل رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، ناشطون في المجال السياحي والبيئي وأصحاب ومديرو مؤسسات سياحية وفندقية وصناعية في راشيا ومدعوون.وتحدث رئيس بلدية راشيا في مستهل اللقاء، مشيرا الى ان "حل مشكلة النفايات وضع على السكة الصحيحة كما استطعنا ان نحافظ على الاحراج ووقف قطع الاشجار وزيادة المساحات الخضراء من خلال غرس 110آلاف غرسة صنوبر مع منظمة AFDC، وهو مشروع خلق فرصة عمل لحوالى 200 عامل من الشباب والشابات".وأكد ان "وجهة راشيا سياحية، ونحن نملك مقومات سياحية مهمة منها قلعة الاستقلال، السوق الاثري، الكنائس القديمة، جبل الشيخ ومحمية جبل حرمون، البيوت التراثية وبيوت الضيافة والمطاعم المميزة، انتاج العسل، معاصر الدبس، زراعة العنب، صناعة الصوتيات والفضة وغالبية المنتوجات البلدية".(الوكالة الوطنية للإعلام)