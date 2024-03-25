Advertisement

لبنان

بالصور... محاضر ضبط بحقّ هؤلاء

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1179036-638469704937445225.jpg
Doc-P-1179036-638469704937445225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عناصر من شرطة بلدية طرابلس يقومون بتسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب المركبات، الذين ركنوا سياراتهم بشكل مخالف في شوراع مدينة طرابلس، وتسبّبوا بزحمة سير.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيارات "إسعاف" تتحرك فوراً في طرابلس.. ما القصة؟
lebanon 24
25/03/2024 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قنبلة ألقيت... طوق أمني وهلع في طرابلس! (فيديو)
lebanon 24
25/03/2024 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حادث سير مروّع يؤدي إلى سقوط ضحايا
lebanon 24
25/03/2024 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي النبطية أسقط مضيفه طرابلس
lebanon 24
25/03/2024 14:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

سيارات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2024-03-25
08:17 | 2024-03-25
08:12 | 2024-03-25
08:02 | 2024-03-25
08:01 | 2024-03-25
07:42 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24