بالصور... محاضر ضبط بحقّ هؤلاء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عناصر من شرطة بلدية طرابلس يقومون بتسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب المركبات، الذين ركنوا سياراتهم بشكل مخالف في شوراع مدينة طرابلس، وتسبّبوا بزحمة سير.

Advertisement