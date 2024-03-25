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لبنان

لقاء سيدة الجبل: لبنان يرزح تحت "الاحتلال"

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:42
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر في الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه انه على "اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت احتلال إيراني، وأن حزب الله هو "ميليشيا إيرانية" بأفراد لبنانيين، وهو يُسمّي نفسه المقاومة الإسلامية في لبنان، وإيران-ولاية الفقيه هي المرجع الإيديولوجي والسياسي لهذا الحزب ومصدر أمواله وأسلحته، باعتراف أمينه العام".
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واعتبروا أنّ "عودة لبنان إلى الحياة مستحيلة من دون التخلّص من الاحتلال. وعلى اللبنانيات واللبنانيين الأحرار واجب تاريخي: مواجهة الاحتلال لاستعادة حرّيتهم ووطنهم".

وتابعوا: "عندما يعود قرار السلم والحرب في الجنوب وكل لبنان إلى كنف الحكومة اللبنانية، سيكون من واجبنا تعويض أهلنا في الجنوب. اليوم، الفريق الذي اتخذ قرار السلم والحرب في لبنان هو حزب الله نيابةً عن دولة إيران وبالتالي فإنَ مسؤولية تعويض أهلنا وإخواننا في كل لبنان تقع على عاتق دولة إيران".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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