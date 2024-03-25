نقل شخص إلى المستشفى... تعرّض لإطلاق نار في وسط الطريق

وقع إشكال في منطقة البداوي عند الطريق العامّ تطوّر إلى إطلاق نار.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، أطلق شخص النار على م.ح، وأصابه في قدميه.

ونُقِلَ الجريح إلى مستشفى المنلا في طرابلس.