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لبنان
لمناسبة أسبوع الآلام.. إقامة ريسيتال ديني في حصارات الجبيلية
Lebanon 24
25-03-2024
|
08:49
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أقامت رعيّة سيدة البيدر في بلدة حصارات قضاء جبيل لمناسبة انطلاق اسبوع الالام، ريسيتالا دينيا بعنوان " شمس الدني عريان"برعاية راعي الابرشية المطران ميشال عون وحضوره، وبمبادرة من مختار البلدة الياس الحويك ومساهمة من شبابها، احياه الفنان نادر خوري وعاونه على الاورغ المايسترو فادي ابي هاشم في حضور النائبين فريد الخازن وزياد الحواط، النائب سيمون أبي رميا ممثلاً بمنسق التيار في البلدة الياس بولس، قائمقام جبيل بلإنابة ناتالي مرعي الخوري، عضو المجلس المركزي في حزب الكتائب رستم صعيبي، مختار البلدة الياس الحويك، رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، رئيس نادي حصارات طوني يزبك، خادم الرعية الخوري بيار الخوري، العميد المتقاعد جيهاد الحويك، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى في حزب "القوات اللبنانية" شربل أبي عقل، رئيس جمعية "آنج الاجتماعية" المحامي اسكندر جبران، رجل الأعمال بيار الحويك، مخاتير وكهنة وحشد من أبناء البلدة والجوار .
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بعد كلمة عريفة الإحتفال المربية دارين سعادة وتقديمها للفنان خوري الذي بدوره شكر للمطران عون حضوره ورعايته للحفل.
واشار عون في كلمته إلى "عودة حصارات المدينة الشعبية كما وصفها البطريرك الراعي يوم كان مطرانا للابرشية"، طالباً من الحضور "ذكر غبطته في صلاتهم على كل ما يمر به من ضغوطات سياسية حاملاً لبنان في قلبه، وان يحملوه ايضاً في قلوبهم مع كلّ المصاعب التي تحيطهم في هذا الأسبوع المبارك المليء بالحب".
وشكر المختار الحويك و الفنان خوري و المايسترو ابي هاشم وجميع الفعاليات من شبيبة وكورال ولجنة الوقف وجميع المتعاونين "لتلبيتهم الدائمة بمحبة وتناغم فنعيش المسيحية كما يجب".
وختم متمنياً "اسبوعاً مباركاً للجميع وان يحمل عيد القيامة المنتظر قيامة لوطننا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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