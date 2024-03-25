مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت

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نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 آذار، وقد جاء فيه:"منطقة من الضغط المنخفض ستغطي تركيا وسوريا وحوض البحر الاسود يقابلها سيطرة المرتفع الآزوري على مصر وليبيا والجزائر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، الامر الذي سيسبب برياح عاصفة مغبرة نحو تركيا، امّا لبنان وسوريا فقد تصل سرعة الرياح الجنوبية الغربية بين 60 و 85 كم في الساعة مع ارتفاع نسبة الموج على الساحل الشمالي نحو ال اربعة امتار.ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من مساء الثلاثاء والاربعاء وتبلغ ذروتها يوم الخميس لتتراوح بين 24 و 25 درجة ساحلاً و 20 درجة بقاعا، ليعود لبنان ويتأثر بحالة عدم استقرار جوّي بين الجمعة والسبت يتخللها امطار موحلة متفرقة، وعواصف رعدية محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.الحرارة على الساحل : 20 نهاراً و 15 ليلاًفي البقاع: 16 نهاراً و 09 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 06 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 02 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1018hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : قليل الموج يتحوّل الى مائجحرارة المياه 19 درجة".