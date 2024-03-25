Advertisement

لبنان

مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت

Lebanon 24
25-03-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1179074-638469757599626470.jpg
Doc-P-1179074-638469757599626470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 آذار، وقد جاء فيه:

"منطقة من الضغط المنخفض ستغطي تركيا وسوريا وحوض البحر الاسود يقابلها سيطرة المرتفع الآزوري على مصر وليبيا والجزائر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، الامر الذي سيسبب برياح عاصفة مغبرة نحو تركيا، امّا لبنان وسوريا فقد تصل سرعة الرياح الجنوبية الغربية بين 60 و 85 كم في الساعة مع ارتفاع نسبة الموج على الساحل الشمالي نحو ال اربعة امتار.
Advertisement
ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من مساء الثلاثاء والاربعاء وتبلغ ذروتها يوم الخميس لتتراوح بين 24 و 25 درجة ساحلاً و 20 درجة بقاعا، ليعود لبنان ويتأثر بحالة عدم استقرار جوّي بين الجمعة والسبت يتخللها امطار موحلة متفرقة، وعواصف رعدية محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل : 20 نهاراً و 15 ليلاً
في البقاع: 16 نهاراً و 09 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و  06 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و  02 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة،  
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: 70% 
حالة البحر : قليل الموج يتحوّل الى مائج
حرارة المياه 19 درجة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:45 | 2024-03-25
10:39 | 2024-03-25
10:12 | 2024-03-25
10:07 | 2024-03-25
10:02 | 2024-03-25
10:00 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24