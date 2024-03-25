19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاسم هاشم: البعض يرفض تقديم تعويضات للجنوبيين
Lebanon 24
25-03-2024
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، إن "البعض لا يستفزه ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بحق أبناء الجنوب من عدوان لم يسلم منه البشر والحجر والشجر، والذي امتد خارج حدود الجنوب، حيث يدفع ابناؤه الضريبة عن كل الوطن، والذين ما زالوا متشبثين بأرضهم في مواجهة مشاريع العدو لتحويل المنطقة الحدودية الى ارض محروقة، فارغة من ابنائها، ورغم كل ما أصاب هذه المنطقة من جراء الهمجية الصهيونية على مدى سبعة وخمسين عاما استمر اهلها في سياسة التحدي للعدو والبقاء في ارضهم، والذي يعد فعلا وطنيا ساهم في حماية العاصمة وكل لبنان".
Advertisement
أضاف في تصريح: "وبالرغم من كل ذلك وبدل الحرص من هؤلاء على تأمين مقومات الصمود والحياة لابناء القرى الحدودية اعلن هذا البعض الاستنفار بكل عناوينه البشعة، رافضا حتى نية الحكومة وهو واجبها اصلا التعويض على الخسائر البشرية والسكنية والاقتصادية التي حلت بهذه القرى، غير آبهين بالتضحيات التي لا تقدر بثمن، فهذه الاصوات التي تتحرك بين الحين والاخر لا تعي قيمة الانتماء الوطني الحقيقي الذي يدفع ثمنه الجنوبيون من شبعا والعرقوب الى الخيام ومرجعيون وكل القرى والبلدات وصولا الى الناقورة، ولو لاذ البعض بالصمت في هذا الزمن، لكن افضل من كلام اقل ما يقال فيه انه معيب ويسيء لمفهوم الهوية الوطنية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
15:30 | 2024-03-24
24/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
16:00 | 2024-03-24
24/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
16:14 | 2024-03-24
24/03/2024 04:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة محمد أثار حزناً كبيراً... هذا ما نشره قبل ساعتين من رحيله!
Lebanon 24
خبر وفاة محمد أثار حزناً كبيراً... هذا ما نشره قبل ساعتين من رحيله!
11:23 | 2024-03-24
24/03/2024 11:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
05:15 | 2024-03-25
25/03/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:45 | 2024-03-25
حادث سير.. "فان" انقلب وعدد الجرحى كبير
10:39 | 2024-03-25
وزير الصحة: مراكز الرعاية الأولية جزء من استراتيجية وخطة عمل الوزارة
10:12 | 2024-03-25
فياض: المقاومة مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى
10:07 | 2024-03-25
فيديو وثّقه... حادث سير مروّع وانقلاب سيارة!
10:02 | 2024-03-25
التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني عن عمليات مستشفى الشفاء في غزة: علَّ الشرف يتحرك
10:00 | 2024-03-25
إسرائيليّو الشمال لن يحتلفوا بأحد الأعياد هذه السنة... ما علاقة "الحزب" بالأمر؟
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
25/03/2024 17:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
25/03/2024 17:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 17:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24