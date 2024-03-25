بري استقبل السفيرة الايطالية في زيارة وداعية

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استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري في لقاء وداعي، لمناسبة إنتهاء مهامها كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وكانت الزيارة أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وتابع الرئيس بري أيضاً آخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال إستقباله النائب ميشال المر.كما إستقبل رئيس المجلس الباحث والكاتب الدكتور كمال خلف الطويل، الذي قدم للرئيس بري إصداره الجديد الثلاثي الذي يحمل عنوان "زيارة جديدة لتاريخ عربي- عبد الناصر كما حكم والبعث كما حكم". (الوكالة الوطنية للإعلام)