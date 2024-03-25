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لبنان

طلب من "اليازا" بخصوص دفاتر السوق: للتحرك بسرعة

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:33
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وجهت "اليازا" نداء الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، طالبت فيه ب"اعادة تفعيل امتحانات رخص القيادة"، وقالت في بيان: "بعد التوقف عن اجراء امتحانات السوق في مختلف مراكز هيئة إدارة السير والآليات، وبعد وقوع أضرار كبيرة اثر هذا التوقف منذ خريف العام ٢٠٢٢، تستمر مطالبة الشباب والشابات في لبنان بإعادة فورية لتنظيم هذه الامتحانات. فمنذ أكثر من سنة ونصف يعانون من عدم إمكانيتهم الحصول على رخص القيادة، مما أثر بشكل كبير على حياتهم وفرصهم الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فإن المطالبات بإعادة هذه الامتحانات تأتي بوقتها لتلبية حقوق هذه الشريحة الهامة من المجتمع"
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وأعلنت "دعمها الكامل لمطالب الشباب والشابات"، مؤكدة "أهمية تطبيق القانون وتوفير الفرص المنصفة لجميع المواطنين"، ومؤكدة ان "إعادة تنظيم امتحانات السوق وفقاً للقوانين اللبنانية المعمول بها هي خطوة ضرورية لضمان سلامة الطرق وتمكين الشباب والشابات من الحصول على رخص القيادة بشكل عادل وفعّال".

وطالب السلطات المعنية بـ"التحرك بسرعة لتلبية هذه المطالب، وإعادة تفعيل امتحانات السوق بالشكل المناسب، بحيث تكون العملية شفافة وعادلة للجميع، مما يعزز الثقة في نظام السير والآليات في لبنان وفي تطوير مهارات القيادة، مما لذلك من اثر ايجابي على السلامة المرورية".
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