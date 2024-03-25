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لبنان

اعتباراً من الغد ولمدة 3 أشهر.. تجنبوا هذه الطرقات

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:43
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صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بناءً على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بحفر الطريق ما بين محطة الريشاني/ مفرق الشويفات لغاية "بنك سوسيته جنرال" سابقًا – جسر كفرشيما، بغية القيام بتمديد قساطل مياه الشفة.
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ستؤدي هذه الأعمال التي ستنفّذ على المسلك الشرقي باتجاه جسر كفرشيما، إلى اعتماد المسلك الغربي للسير بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من الساعة 10,00 من تاريخ 26-3-2024 ولغاية 26-6-2024.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
 
 
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