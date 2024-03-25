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لبنان

بعد انفجار موسكو.. وفود وأحزاب وشخصيات لبنانية تزور السفارة الروسية معزية

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:40
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تقاطرت مختلف الجهات السياسية والحزبية إلى السفارة الروسية اليوم لتقديم واجب العزاء  بعد انفجار موسكو الأخير الذي راح ضحيته أكثر من 130 ضحية، وما يقارب 154 جريحًا.
 
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ومن بين المعزين، قدم وفد قيادي من تيار "المستقبل"، واجب العزاء بضحايا العملية الإرهابية في موسكو، إلى سفير روسيا الكسندر روداكوف، في مقر السفارة.
تقدم الوفد مستشار الأمين العام مختار حيدر، وضم المنسق العام للانتخابات في هيئة الرئاسة فادي سعد، عضو المكتب السياسي أمل شعبان، المنسق العام للاعلام عبد السلام موسى ومنسق النقابات العمالية في بيروت منير سعادة.
 
وزار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي السفارة الروسية في بيروت، وقدّم التعازي باسم رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط واللقاء الديمقراطي الى السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف بضحايا الهجوم الإرهابي.

ضمّ الوفد أمين السر العام ظافر ناصر والنائبين بلال عبدالله وفيصل الصايغ والقيادي حليم بو فخر الدين، الذين جددوا إدانة الحزب التقدمي لهذا العمل الإرهابي.
 
كذلك، زار وفد من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برئاسة النائب الدكتور عدنان طرابلسي وعضوية الدكتور بدر الطبش والمهندس سعد العجوز، السفارة الروسية في بيروت، حيث قدم التعازي لسفير روسيا ب"الذين سقطوا جراء العمل الإرهابي الذي وقع في موسكو منذ أيام".
 
وأجرى رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين اتصالاً هاتفياً بسفير روسيا ألكسندر روداكوف، معزياً بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو والذي أدى إلى مئات القتلى والجرحى .

ولفت تقي الدين الى اننا نتقدم بأحر التعازي من القيادة الروسية، رئيساً وحكومةً وشعباً"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
بدورها، تقدّمت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي بواجب العزاء اليوم الى السفير الروسي الكسندر روداكوف على رأس وفد من التيار، ضمّ النائب أسعد درغام ومنسّق العلاقات الديبلوماسية بشير حداد ومسؤول المتابعة رامي متى وأعضاء من قسم العلاقات الدبلوماسية.

 كما زار وفد من قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان يترأسة امين السر اللواء فتحي ابو العردات، السفارة الروسية في بيروت لتقديم واجب العزاء بضحايا هجوم موسكو.

ونقل ابو العردات للسفير الروسي تعازي القيادة الفلسطينية ووقوفها الى جانب روسيا، وأكد "إدانة قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان هذا الهجوم الارهابي الذي يستهدف امن روسيا واستقرارها وسيادتها".

ووجه التعازي لأسر الضحايا وللقيادة الروسية وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
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