التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني عن عمليات مستشفى الشفاء في غزة: علَّ الشرف يتحرك

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أشار رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية - لبنان البروفسور رائف رضا الى أن "العدو الصهيوني ونتيجة جرائمه وفشله في الميدان، ها هو يحاصر المستشفيات ويقصفها، ومنها مستشفى الشفاء ويقوم بأفظع الجرائم البربرية بداخلها، والتي لم تشهدها البشرية، وقطع الاوكسيجين عن الخدج، وطلب من المرضى الخروج، وأعدم طواقم طبية فيها وأحرق عائلات بأكملها، والعالم يسمع ويشاهد عبر وسائل الإعلام منذ أسبوع ولم تتم النجدة، مع العلم أن هذا المستشفى يضم أكثر من سبعة آلاف مدني لاجىء وبداخله مرضى".أضاف: "أمام هول المشهد وفظاعته نضعه أمام الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم والنقابات الطبية والانسانية الدولية، ونحن في شهر مبارك بعدما طمر العالم رؤوسهم بالرمال وبلعوا ألسنتهم وصموا آذانهم عل الشرف يتحرك أمام هذه المشاهد التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان".(الوكالة الوطنية للإعلام)