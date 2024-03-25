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لبنان

وزير الصحة: مراكز الرعاية الأولية جزء من استراتيجية وخطة عمل الوزارة

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:39
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إفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض مركز الرعاية الأولية التابع لجمعية "بنين" في منطقة رأس بيروت، في سياق خطة الوزارة لزيادة عدد مراكز الرعاية وشمولها مختلف المناطق اللبنانية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمنظمات غير الحكومية. وقد كان في استقباله رئيس الجمعية الدكتور محمد يحفوفي والمدير التنفيذي جاد بيضون وعدد من المسؤولين.
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وفي كلمة للوزير الأبيض إستهلها بالحديث الشريف: "خير الناس أنفعهم للناس" ونوه بأن هذه المراكز تقف إلى جانب الناس في المرحلة الصعبة الحالية التي يمر بها لبنان بتقديم الخدمات الصحية والدواء بتكلفة شبه مجانية. وأكد أهمية انتشار مراكز الرعاية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية، مشيدًا بما تقدمه جمعية "بنين" من جهد على الصعيدين الإجتماعي والصحي، وآملا أن يكون هذا المركز "باكورة تعاون لمراكز أخرى بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة والجمعية".

وتابع وزير الصحة منوهًا بما لاحظه في جولته داخل المركز من إتقان، مبديًا ارتياحه لكون المركز يقدم المساعدة بكلفة زهيدة أو مجانية، محافظا في الوقت نفسه على درجة عالية من الجودة في تقديم الخدمات بمعايير ISO العالمية، وذلك بإصرار من القيمين عليه.

ولفت الوزير الأبيض إلى أن مراكز الرعاية الأولية "جزء من استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي تم إطلاقها في كانون الثاني 2023، لأنها المدخل إلى النظام الصحي الجديد والمستقر، بحيث ستتم زيادة هذه المراكز إلى جانب دعم المستشفيات الجامعية، "ما سيشكل مع الزيادات الكبيرة التي تم إقرارها على التغطية، الطريق الصحيح لبلوغ البطاقة الصحية والتغطية الصحية الشاملة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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