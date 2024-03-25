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لبنان

حادث سير.. "فان" انقلب وعدد الجرحى كبير

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:45
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 7 جرحى نتيجة انقلاب فان لنقل الركاب عند تقاطع البداوي في طرابلس. 
 
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