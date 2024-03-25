توقيف 3 أشخاص داخل سوبرماركت... ماذا كانوا يفعلون؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسيّة السوريّة، أثناء ترويجهم لعملة مزوّرة من فئة 50 دولار، داخل سوبرماركت في بلدة أنفه - قضاء الكورة.

وعُلم أنّ الموقوفين هم: ح.خ وا.ع وج.ج.

Advertisement



وقد سُلِّم الموقوفون إلى شعبة المعلومات.