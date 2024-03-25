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لبنان

توقيف 3 أشخاص داخل سوبرماركت... ماذا كانوا يفعلون؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسيّة السوريّة، أثناء ترويجهم لعملة مزوّرة من فئة 50 دولار، داخل سوبرماركت في بلدة أنفه - قضاء الكورة.
 
 
وعُلم أنّ الموقوفين هم: ح.خ وا.ع وج.ج.
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وقد سُلِّم الموقوفون إلى شعبة المعلومات.
 
 
 
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