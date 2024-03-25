18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطفوه وطلبوا من عائلته فديّة ماليّة بالدولار.. هكذا تمكّن من الهرب وقوى الأمن كشفت تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
25-03-2024
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 20-3-2024، ادعى لدى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي شخص من الجنسية السورية حول تعرضه بتاريخ 19-3-2024 لعملية خطف واحتجاز من قبل مجموعة أشخاص كان قد اتفق معهم سابقا بغية تهريبه إلى احدى الدول الأوروبية عبر مراكب الموت، وبقيام أفراد العصابة بالاستيلاء على المستندات الثبوتية التي بحوزته إضافة إلى هاتفه المحمول، والاتصال بذويه والطلب منهم فدية مالية عبارة عن مبلغ /5,000/ دولار أميركي لقاء الافراج عنه، غير انه نجح في الإفلات من الخاطفين والفرار.
Advertisement
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها عناصر المخفر، توصّلت وفي خلال /24/ ساعة من كشف هوية الفاعلين، وهم كل من:
س. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)
ف. ب. (مواليد عام 1997، سورية)
ع. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)
وقد تبيّن ان الأول من أصحاب السوابق بجرم الاتجار بالبشر وتأليف عصابة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم رشوة.
بناء عليه، وبعد عملية رصد، تم تحديد أماكن تواجدهم ومداهمتها وتوقيفهم.
أعيدت المسروقات إلى صاحبها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
15:30 | 2024-03-24
24/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
16:00 | 2024-03-24
24/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
05:46 | 2024-03-25
25/03/2024 05:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
05:15 | 2024-03-25
25/03/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
16:14 | 2024-03-24
24/03/2024 04:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:07 | 2024-03-25
عملية جديدة لـ"حزب الله".. ماذا استهدفت قبل الإفطار؟
13:00 | 2024-03-25
"هجوم إستباقي ضدّ لبنان".. آخر معلومة عمّا تريده إسرائيل
12:44 | 2024-03-25
عاجلٌ من الجنوب.. إعتداء إسرائيلي على مركز للجيش وهذا ما حصل!
12:29 | 2024-03-25
جثة داخل سيارة عند الحدود مع سوريا.. لمن تعود؟
12:26 | 2024-03-25
رسالة من الراعي لمناسبة "خميس الأسرار".. ماذا فيها؟
12:04 | 2024-03-25
"حزب الله" وأهالي بلدة أنصارية شيعوا الشهيد علي محمد فقيه
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
25/03/2024 19:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
25/03/2024 19:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 19:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24