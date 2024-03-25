من رشاش حربيّ... أطلق النار في مخيّم البداوي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الفلسطينيّ م.ف أطلق النار من رشاش حربيّ في الهواء، داخل مخيّم البداوي، إحتجاجاً على عدم تغطيّة إحدى المنظّمات الفلسطينيّة تكلفة عمليّة إبنه المريض.

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