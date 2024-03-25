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لبنان
من رشاش حربيّ... أطلق النار في مخيّم البداوي
Lebanon 24
25-03-2024
|
11:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الفلسطينيّ م.ف أطلق النار من رشاش حربيّ في الهواء، داخل مخيّم البداوي، إحتجاجاً على عدم تغطيّة إحدى المنظّمات الفلسطينيّة تكلفة عمليّة إبنه المريض.
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مخيّم البداوي
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