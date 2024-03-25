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لبنان

شرطة بلديّة طرابلس أوقفت شخصين... ما هي تهمتهما؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:44
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أوقفت شرطة بلديّة طرابلس متسوّلين إثنين، يقومان بأعمال منافيّة للآداب، على طريق الميناء.
 
 
وأُحيل الموقوفان إلى التحقيق، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهما.
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