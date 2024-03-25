شرطة بلديّة طرابلس أوقفت شخصين... ما هي تهمتهما؟

أوقفت شرطة بلديّة طرابلس متسوّلين إثنين، يقومان بأعمال منافيّة للآداب، على طريق الميناء.

وأُحيل الموقوفان إلى التحقيق، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهما.