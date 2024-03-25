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لبنان

"حزب الله" وأهالي بلدة أنصارية شيعوا الشهيد علي محمد فقيه

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:04
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شيَّع "حزب الله" وأهالي بلدة أنصارية الشهيد علي محمد فقيه الذي قضى إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي جنوب لبنان.
 
وأقيمت للشهيد مراسم تكريمية حيث سجي النعش على منصة وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم الوفاء والعهد بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء.
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أمّ الصلاة على الجثمان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، ثم حمل النعش على اكف المشيعين الذين جابوا شوارع بلدة انصارية على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

وشارك في التشييع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي ومسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي غضون وعلماء دين وعوائل الشهداء والأهالي. ووري الشهيد في الثرى في جبانة البلدة.
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